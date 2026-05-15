Das letzte Rheinlandligaheimspiel der Saison bringt dem TuS Kirchberg mit Rot-Weiss Wittlich noch einmal einen attraktiven Gegner. TuS-Coach Selim Denguezli will seinen scheidenden Spielern einen schönen und erfolgreichen Abschied beschereren.
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Das letzte Heimspiel der Rheinlandliga-Saison ist zugleich noch mal ein Highlightspiel für die Fußballer des TuS Kirchberg, denn am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert mit dem SV Rot-Weiss Wittlich der aktuelle Tabellenzweite, der aller Voraussicht nach die Saison auch auf diesem Platz beenden und damit die Relegation zur Oberliga spielen wird.