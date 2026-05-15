Kirchberg empfängt Wittlich TuS präsentiert einen ganzen und einen halben Neuzugang Sina Ternis 15.05.2026, 11:00 Uhr

i Damyen Müller (blaues Trikot) hatte in der Wintervorbereitung bereits in Testspielen für den TuS Kirchberg mitgewirkt, der Wechsel war dann allerdings wegen eines Formfehlers nicht zustandegekommen. Ab Sommer ist der 19-jährige Defensivakteur, der zuletzt bei der A-Jugend von Wormatia Worms spielte, aber fester Bestandteil des Kirchberger Rheinlandligakaders. Christian Kiefer

Das letzte Rheinlandligaheimspiel der Saison bringt dem TuS Kirchberg mit Rot-Weiss Wittlich noch einmal einen attraktiven Gegner. TuS-Coach Selim Denguezli will seinen scheidenden Spielern einen schönen und erfolgreichen Abschied beschereren.

Das letzte Heimspiel der Rheinlandliga-Saison ist zugleich noch mal ein Highlightspiel für die Fußballer des TuS Kirchberg, denn am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert mit dem SV Rot-Weiss Wittlich der aktuelle Tabellenzweite, der aller Voraussicht nach die Saison auch auf diesem Platz beenden und damit die Relegation zur Oberliga spielen wird.







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