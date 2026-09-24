Tabellenzwölfter ist zu Gast TuS Mayen will’s gegen Schneifel wie beim Test machen Sina Ternis 24.09.2026, 15:00 Uhr

i Mayens Coach Marc Steil war mit den Ergebnissen zuletzt natürlich nicht zufrieden. Er hofft, dass sich das gegen Schneifel am Samstag ändert. Die Erinnerungen an den Gegner sind jedenfalls positive. Jörg Niebergall

In der Rheinlandliga gab’s wenig Berührungspunkte zwischen dem TuS Mayen und der SG Schneifel, in der Sommervorbereitung schon. Da gewann der TuS, damals noch Bezirksligist, und sollte einer von wenigen bleiben. Nun gibt’s das Duell in der Liga.

Aus Sicht von Marc Steil muss man derzeit differenzieren zwischen der Stimmung in der Mannschaft allgemein und der, wenn es um die sportliche Situation geht. Die ist beim TuS Mayen ohne Frage nicht gut. Also weder die Situation noch die Stimmung, die Ergebnisse betreffend.







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