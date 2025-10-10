Denguezli-Elf bei Schlusslicht TuS Kirchberg: Pokalauftritt als Verpflichtung für Liga 10.10.2025, 06:00 Uhr

i Inwieweit die Doppelbelastung Pokal mit Verlängerung und mit ganz vielen Krämpfen am Samstag beim Auswärtsspiel in Arzfeld eine Rolle spielt, das wird sich zeigen. Der TuS Kirchberg mit Tim Reifenschneider (vorne) möchte jedenfalls beim Schlusslicht den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. Sina Ternis

Mentalität und Einstellung, die stimmten definitiv im Rheinlandpokalspiel gegen die TuS Koblenz. Und genau die erwartet Kirchbergs Coach Selim Denguezli auch am Samstag bei Rheinlandliga-Schlusslicht Arzfeld.

Es dürfte das komplette Kontrastprogramm werden, wenn der Tabellensechste TuS Kirchberg am Samstag (17 Uhr) zum Rheinlandliga-Schlusslicht SG Arzfeld auf den Kunstrasenplatz in Arzfeld reist. Kontrastprogramm zum Mittwochabend, als die Mannschaft von Coach Selim Denguezli dem Oberligisten TuS Koblenz vor rund 700 Zuschauern einen heißen Tanz bot – aber letztlich nach Verlängerung mit 1:2 verlor.







