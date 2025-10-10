Mentalität und Einstellung, die stimmten definitiv im Rheinlandpokalspiel gegen die TuS Koblenz. Und genau die erwartet Kirchbergs Coach Selim Denguezli auch am Samstag bei Rheinlandliga-Schlusslicht Arzfeld.
Es dürfte das komplette Kontrastprogramm werden, wenn der Tabellensechste TuS Kirchberg am Samstag (17 Uhr) zum Rheinlandliga-Schlusslicht SG Arzfeld auf den Kunstrasenplatz in Arzfeld reist. Kontrastprogramm zum Mittwochabend, als die Mannschaft von Coach Selim Denguezli dem Oberligisten TuS Koblenz vor rund 700 Zuschauern einen heißen Tanz bot – aber letztlich nach Verlängerung mit 1:2 verlor.