Gerade auf der Innenverteidigerposition, da gab’s Handlungsbedarf beim TuS Immendorf, wo Coach Marvin Schenk nach dem Abgang von Marcel Pitsch und dem verletzungsbedingten Ausfall von Marvin Weber improvisieren musste. Das könnte sich künftig ändern.
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Manchmal hilft eben der König Zufall. So auch beim ersten Winterneuzugang des TuS Immendorf, der studienbedingt nach Koblenz gezogen ist und sich da dem im Höhenstadtteil beheimateten Fußball-Rheinlandligisten angeschlossen hat. In der Region ist Leon Ciotta sicherlich noch ein unbeschriebenes Blatt, verfügt aber durchaus über eine Vita, die sich sehen lassen kann.