Verteidiger aus Riegelsberg TuS Immendorf präsentiert den ersten Winterneuzugang Sina Ternis 18.11.2026, 17:29 Uhr

i Co-Trainer Julian Schmitz (links) und Coach Marvin Schmitz (rechts) können den ersten Winterneuzugang beim TuS Immendorf begrüßen. Vom saarländischen Verbandsligisten kommt der Innenverteidiger Leon Ciotta. Christian Bähr/TuS Immendorf

Gerade auf der Innenverteidigerposition, da gab’s Handlungsbedarf beim TuS Immendorf, wo Coach Marvin Schenk nach dem Abgang von Marcel Pitsch und dem verletzungsbedingten Ausfall von Marvin Weber improvisieren musste. Das könnte sich künftig ändern.

Manchmal hilft eben der König Zufall. So auch beim ersten Winterneuzugang des TuS Immendorf, der studienbedingt nach Koblenz gezogen ist und sich da dem im Höhenstadtteil beheimateten Fußball-Rheinlandligisten angeschlossen hat. In der Region ist Leon Ciotta sicherlich noch ein unbeschriebenes Blatt, verfügt aber durchaus über eine Vita, die sich sehen lassen kann.







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