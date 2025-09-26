Eintracht-Reserve bei VfB Triers Morlaye hat vier Treffer mehr erzielt als Wissen 26.09.2025, 10:00 Uhr

i Im Duell gegen den TuS Immendorf konnten Micha Fuchs (blaues Trikot) und sein VfB Wssen zum letzten Mal einen Dreier bejubeln. Es war auch das einzige Mal, dass der VfB dreifach in einem Spiel traf. René Weiss

Es sind Welten, die zwischen dem VfB Wissen und dem SV Eintracht Trier II liegen, zumindest mit Blick auf die Offensive. Auf der einen Seite stehen acht, auf der anderen 30 erzielte Tore. Und doch sieht Dirk Spornhauer sein Team nicht chancenlos.

Mit ein paar Tagen Abstand war die Leistung bei der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft bei der SG Hochwald aus Sicht von Dirk Spornhauer weiterhin nicht gut, doch der Trainer der VfB Wissen hatte durchaus den einen oder anderen Erklärungsansatz dafür, dass es im Kellerduell der Fußball-Rheinlandliga so gar nicht rund gelaufen war.







Artikel teilen

Artikel teilen