Es sind Welten, die zwischen dem VfB Wissen und dem SV Eintracht Trier II liegen, zumindest mit Blick auf die Offensive. Auf der einen Seite stehen acht, auf der anderen 30 erzielte Tore. Und doch sieht Dirk Spornhauer sein Team nicht chancenlos.
Lesezeit 2 Minuten
Mit ein paar Tagen Abstand war die Leistung bei der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft bei der SG Hochwald aus Sicht von Dirk Spornhauer weiterhin nicht gut, doch der Trainer der VfB Wissen hatte durchaus den einen oder anderen Erklärungsansatz dafür, dass es im Kellerduell der Fußball-Rheinlandliga so gar nicht rund gelaufen war.