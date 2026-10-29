SG 99 gastiert bei Tarforst Trier will’s gegen Andernach machen wie der 1. FC Köln Sina Ternis 29.10.2026, 08:00 Uhr

i Aaron de Abreu (blaues Trikot) wird der SG 99 Andernach am Freitagabend beim Gastspiel beim FSV Trier-Tarforst fehlen. Weil auch Jan Engels ausfällt, wird Kim Kossmann in der Defensive basteln müssen. René Weiss

Den 1. FC Köln nimmt sich Moritz Hannappel, Coach des FSV Trier-Tarforst, eher selten zum Vorbild, warum auch? Vor dem Spiel gegen die SG 99 Andernach, bei denen Trainer Kim Kossmann leidenschaftlicher Effzeh-Fan ist, macht er aber eine Ausnahme.

Am 23. April 2024 gastierte die SG 99 Andernach zum vorletzten Mal beim FSV Trier-Tarforst. Damals noch dabei: Stürmer Nils Wambach, mittlerweile in Diensten des Oberligisten FV Engers. Das ist deswegen von Bedeutung, weil besagter Wambach, auf den das komplette Andernacher Spiel zu der Zeit ausgerichtet war, fünf Treffer erzielte, den Gegner beim 8:1-Kantersieg praktisch im Alleingang abschoss.







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