Ein Keeper, der sich in die Torschützenliste einträgt? Das passiert meist vom Elfmeterpunkt oder nach Standardsituationen. Beim SV Laubach war es ein Weitschuss von Schlussmann Jonas Landen, der für den Ausgleich zum 3:3 bei der SG Hochwald sorgte.

„Nach vorne“, so lautete der Befehl von Tobias Jakobs, Coach des SV Laubach, an seinen Keeper Jonas Landen. Zu diesem Zeitpunkt stand es beim Gastspiel bei der SG Hochwald 2:3 aus Sicht seines Teams, es lief bereits die 89. Spielminute und vieles deutete auf die erste Saisonniederlage im ersten Spiel der Fußball-Rheinlandliga hin. Doch Schlussmann Landen nahm seinen Trainer beim Wort, legte sich den Ball kurz vor seinen eigenen Strafraum, wurde dabei von keinem Hochwälder Spieler angegriffen – die Gastgeber waren schließlich darauf aus, die knappe Führung über die Zeit zu retten – und donnerte den Ball mit Wucht nach vorne. „Viel zu lang für unsere Jungs“, war der erste Gedanke, der Jakobs durch den Kopf ging. Doch dann die Erkenntnis: „Der geht rein.“ Die Kugel sprang kurz vorm gegnerischen Strafraum und vor Hochwalds Schlussmann Sebastian Grub auf, segelte über ihn und von da, ohne noch einmal weiteres Mal aufzuspringen zum 3:3-Ausgleich, der zugleich den Endstand bedeutete, ins Netz.

Towart Landen wurde zum Matchwinner einer Partie, in der Jakobs ganz unterschiedliche Phasen gesehen hatte, und deren Geschichte schnell erzählt war. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der beide Mannschaften zu der einen oder anderen Halbchance gekommen waren, leistete sich Laubach einen unnötigen Ballverlust im Spielaufbau, Hochwald schaltete schnell um und erzielte durch Nils Hemmes den 1:0-Führungstreffer (19.). Der brachte die Gäste erst einmal vollends aus dem Konzept. Die Konsequenz: Nur vier Minuten später fiel durch einen Sonntagsschuss von Andre Paulus unmittelbar vor der Trinkpause das 2:0 für die Hausherren.

Laubach kann das Momentum vor der Pause nur teilweise nutzen

Besagte Trinkpause nutzte Jakobs dann, um noch einmal Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft zu nehmen, die kurzzeitig Gefahr lief, die Kontrolle komplett abzugeben. Erinnerungen an das 0:7 gegen Wittlich dürften da bei dem einen oder anderen hochgekommen sein. Doch anders als noch im Testspiel schaffte es Laubach dieses Mal, das Ruder rumzureißen, schnell wieder zurück in die Partie zu finden: Nur wenige Minuten nach der Unterbrechung erzielte Lucas Christof den Anschlusstreffer zum 1:2. Nachdem sich Laubach den Ball im gegnerischen Strafraum zuschieben konnte, ohne dabei auf große Hochwälder Gegenwehr zu stoßen, kam die Kugel zu Julian Schmitz, der wiederum den Blick für den besser postierten Christof hatte. Der blieb cool, schob überlegt ins Eck ein und läutete damit eine Phase ein, in der Laubach wieder mehr am Drücker war.

Die Gäste belohnten sich dann auch kurz vor der Pause noch mit dem verdienten Ausgleichstreffer. Dieses Mal war es Ole Conrad, der den Ball nach einer Ablage von außen festmachte und mit links in den Winkel schlenzte (45.). Der Halbzeitpfiff unmittelbar danach kam dann zu einem aus Sicht des SV durchaus ungünstigen Zeitpunkt. „Ich hatte das Gefühl, dass wir dem 3:2 da durchaus nah waren“, sagte Jakobs. „Wir hatten Ecke um Ecke, wollten das Momentum für uns nutzen.“

„Das war zwar in der Entstehung und aufgrund des späten Zeitpunkts glücklich, aber mit Blick auf den Spielverlauf verdient.“

Laubachs Coach Tobias Jakobs über den späten Punktgewinn

Der Wiederanpfiff läutete dann zugleich die nächste Phase ein. Nämlich die, in der Hochwald das Spiel wieder mehr an sich riss. Obwohl Jakobs seine Mannschaft genau davor gewarnt hatte, taten die Gastgeber mehr für die Partie – und erzielten dann auch den erneuten Führungstreffer, erneut durch Paulus (56.).

Anschließend, und das war die nächste Phase, gewann Laubach wieder die Oberhand, drängte auf den Ausgleichstreffer, hatte die eine oder andere gute Möglichkeit, schaffte es aber nicht, die Kugel über die Linie zu drücken. Besser gesagt: Die Feldspieler schafften es nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Dazu bedurfte es an diesem Abend schon der Wucht von Keeper Landen, der seine Mannschaft jubeln ließ und ihr zumindest einen Punkt sicherte. „Das war zwar in der Entstehung und aufgrund des späten Zeitpunkts glücklich, aber mit Blick auf den Spielverlauf verdient“, bilanzierte Jakobs, der sich jetzt noch wünschen würde, „dass wir mehr Konstanz in unser Spiel bekommen“.

SG Hochwald - SV Laubach 3:3 (2:2)

Hochwald: Grub - Lauer, Mohsmann, Diop, Paulus, Lübbers (74. Merling), Burg (65. Webel), Weber, Bidon (84. Dres), Lenz, Hemmes.

Laubach: Landen - Schmitt, Gerhartz, Gorges (62. Krenn), Fritz (62. Loch) - Jordan, Christof, Conrad, Kossmann (55. Michels) - Schmitz, Oster.

Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn).

Zuschauer: 224.

Tore: 1:0 Nils Hemmes (19.), 2:0 Andre Paulus (23.), 2:1 Lucas Christof (31.), 2:2 Ole Conrad (45.), 3:2 Paulus (56.), 3:3 Jonas Landen (89.).