1:3-Niederlage für Andernach Tor von Dolon kommt zu spät: SG 99 unterliegt in Trier Sina Ternis 31.10.2026, 08:50 Uhr

i Gian Luca Dolon (blaues Trikot, am Ball) war am Freitaabend im Spiel gegen den FSV Trier-Tarforst der einzige Andernacher Torschütze. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage für die SG 99. Weiss René. René Weiss

Hätte Philipp Pitkowski einen Sahnetag erwischt, dann hätte am Ende vielleicht nicht unbedingt eine 1:3-Niederlage seiner SG 99 Andernach beim FSV Trier-Tarforst gestanden. Doch der Offensivakteur ließ zu viele Hochkaräter liegen.

So viel vorweg: In einer Hinsicht hat es der FSV Trier-Tarforst definitiv so gemacht wie der 1. FC Köln unter der Woche im DFB-Pokal gegen Union BerlIn: Er hat die SG 99 Andernach in einem von drei Freitagabendspielen in der Fußball-Rheinlandliga besiegt.







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