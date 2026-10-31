Hätte Philipp Pitkowski einen Sahnetag erwischt, dann hätte am Ende vielleicht nicht unbedingt eine 1:3-Niederlage seiner SG 99 Andernach beim FSV Trier-Tarforst gestanden. Doch der Offensivakteur ließ zu viele Hochkaräter liegen.
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So viel vorweg: In einer Hinsicht hat es der FSV Trier-Tarforst definitiv so gemacht wie der 1. FC Köln unter der Woche im DFB-Pokal gegen Union BerlIn: Er hat die SG 99 Andernach in einem von drei Freitagabendspielen in der Fußball-Rheinlandliga besiegt.