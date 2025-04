Man könnte meinen, dass ein verschossener Elfmeter zum möglichen 2:2 in der Nachspielzeit negative Auswirkungen auf ein Team hat. Beim VfB Linz ist das laut Trainer Thomas Schuster anders. Er zumindest sieht vor dem Spiel in Wittlich das Positive.

Die liegen gelassenen Zähler gegen den FC Bitburg am vergangenen Wochenende taten Thomas Schuster, Coach des VfB Linz, gar nicht so weh, wie es vielleicht zu vermuten gewesen wäre, schließlich erhöht die 1:2-Niederlage doch den Druck auf seine Mannschaft im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga. Zumal die kommenden Wochen durchaus herausfordernd sind für den aktuellen Tabellenzwölften: Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der VfB beim SV Rot-Weiss Wittlich, anschließend geht es zu Hause gegen Vordereifel, ehe Tabellenführer Mülheim-Kärlich wartet.

„Mit der Leistung gewinnst du acht von zehn Spielen“, sagt Schuster, der auch die Rote Karte gegen Finn Schlebach wegen Handspiels auf der Torlinie nicht zu hoch hängen wollte. „Wir hatten auch schon Glück, am Ende der Saison gleicht sich so etwas immer aus.“ Viel wichtiger war es für ihn, dass seine Mannschaft trotz Unterzahl gekämpft und sich durch den Elfmeter in der Nachspielzeit sogar noch in die Lage gebracht habe, selbst den Ausgleich zu schießen.

Arbeit gegen den Ball ist gegen spielstarke Wittlicher wichtig

Das klappte dieses Mal nicht, „aber wir haben selbst auch schon genug Tore in der Schlussphase erzielt“, so Schuster. Dass sich der Dämpfer im Abstiegskampf negativ auf seine Mannschaft auswirken könnte, glaubt er nicht und geht selbst mit gutem Beispiel voran, indem er die positiven Dinge mitnimmt.

Dass das Team in Wittlich noch einmal eine Schippe wird drauflegen müssen, vor allem im Spiel gegen den Ball, dessen ist sich der Trainer durchaus bewusst. Er erwartet einen Gegner, der über eine enorme individuelle Qualität verfügt, vor allem im Offensivbereich. „Wenn wir da nicht diszipliniert verteidigen, dann können die uns schon richtig wehtun“, weiß Schuster.

Der muss am Sonntag aus privaten Gründen auf Michael Fiebiger verzichten, auch Justin Kirschbaum (beruflich verhindert) muss passen. Zudem fehlt Yannik Dillmann weiterhin verletzt und Schlebach sitzt seine Rotsperre ab.

„Das ist sehr schade, das hat menschlich und fachlich super gepasst. Aber er hat eine andere Idee und das müssen wir akzeptieren.“

Linz’ Coach Thomas Schuster über den Abgang seines Co-Trainers Yannic Böcking

Indes steht ein Abgang für den Sommer fest, ein Abgang, der wehtut: Yannic Böcking wird den Verein nach mehr als 25 Jahren verlassen. Aktuell ist er nicht nur eine wichtige Stütze im Spiel des VfB, sondern auch Schusters Co-Trainer. „Es ist schade, solch eine Persönlichkeit gehen zu lassen“, sagt der Sportliche Leiter Björn Schneider über den 31-Jährigen, bei dem noch offen ist, ob und in welcher Form er sich einem neuen Verein anschließen wird. „Das ist sehr schade, das hat menschlich und fachlich super gepasst. Aber er hat eine andere Idee und das müssen wir akzeptieren“, sagt Schuster.

Er und der Verein sind bereits auf der Suche nach einem Nachfolger, dann aber als reiner Co-Trainer. „Wir haben hier schon ein, zwei Gespräche geführt, werden aber keine Kurzschlusshandlungen tätigen. Sollte es so sein, dass wir bis Sommer niemanden gefunden haben, dann wird das auch erst einmal so klappen“, sagt der Coach.