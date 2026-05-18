Spieler des Spieltags Thomas Idel: Der Freigeist mit dem Wikipedia-Eintrag Sina Ternis 18.05.2026, 12:44 Uhr

i Spieler des Spieltags: Thomas Idel. René Weiss. Thomas Bethge - stock.adobe.com

Am vorletzten Spieltag gegen Hochwald krönte der Ahrweiler BC eine überragende Saison mit dem Aufstieg. Die Partie war zugleich der letzte Heimauftritt eines Spielers, der dem Fußballverband Rheinland den Rücken kehren wird: Thomas Idel.

Wir wollen ehrlich sein: Unser Spieler des Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga ist einer, den wir eigentlich die ganze Saison über im Hinterkopf hatten. „Es ist einer, den du immer nehmen kannst, wenn’s mal eng wird.“ So die Denke. Jetzt, einen Spieltag vor Schluss, wird es allerhöchste Zeit, ganz nach dem Motto: Ehre, wem Ehre gebührt.







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