Neuer Coach im Interview Theisen: Kompletter Umbruch beim ABC kann Chance sein Sina Ternis 22.05.2026, 08:23 Uhr

i Für Christopher Theisen (blaues Trikot, hier im Duell mit Idar-Obersteins Kevin Kraus) war beim FCEK nach einem Zusammenprall im Spiel gegen die TuS Koblenz die Saison vorzeitig beendet. Ab Sommer heuert der Ex-Profi als (Spieler-)Trainer beim Ahrweiler BC an. Stefan Ding

Natürlich hätte auch der künftige Trainer Christopher Theisen gern möglichst viele Spieler aus dem Aufstiegskader des Ahrweiler BC behalten. Aber er sieht den Umbruch auch als Chance und hofft doch auf einen Rückkehrer.

Christopher Theisen übernimmt den Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC ab Sommer. Für den ehemaligen Profi, der unter anderem für den FC Viktoria Berlin in der 3. Liga und zuletzt beim FC Emmelshausen-Karbach in der Oberliga spielte, ist es die erste Trainerstation – und die bringt gleich einige Herausforderungen mit sich.







Artikel teilen

Artikel teilen