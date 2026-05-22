Natürlich hätte auch der künftige Trainer Christopher Theisen gern möglichst viele Spieler aus dem Aufstiegskader des Ahrweiler BC behalten. Aber er sieht den Umbruch auch als Chance und hofft doch auf einen Rückkehrer.
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Christopher Theisen übernimmt den Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC ab Sommer. Für den ehemaligen Profi, der unter anderem für den FC Viktoria Berlin in der 3. Liga und zuletzt beim FC Emmelshausen-Karbach in der Oberliga spielte, ist es die erste Trainerstation – und die bringt gleich einige Herausforderungen mit sich.