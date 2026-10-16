Vor Heimspiel gegen Bitburg Talentfreie Bereiche zählen nun bei der SG 06 Betzdorf Sina Ternis 16.10.2026, 10:00 Uhr

i Allzu große Überlegungen, wie er seine Startformation zusammenstellt, wird Betzdorfs Coach Thomas Schäfer am Sonntag nicht anstellen müssen. Die Mannschaft wird sich im Heimspiel gegen den FC Bitburg nahezu von selbst aufstellen. Christian Kiefer

Es geht eng zu im unteren Drittel der Fußball-Rheinlandliga. Mittendrin: die SG 06 Betzdorf. Die durchbrach mit dem Sieg in Kirchberg immerhin eine lange Durststrecke und würde nun gern gegen Bitburg nachlegen. Wäre da nicht die Personalnot.

Durchatmen war bei der SG 06 Betzdorf nach dem Sieg am vergangenen Wochenende in Kirchberg angesagt. Denn mit dem Dreier durchbrach der Rheinlandliga-Aufsteiger nicht nur eine Durststrecke von zuletzt vier Niederlagen und sieben sieglosen Spielen in Folge, sondern hat dadurch den Anschluss ans breite Mittelfeld wiederhergestellt.







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