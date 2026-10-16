Es geht eng zu im unteren Drittel der Fußball-Rheinlandliga. Mittendrin: die SG 06 Betzdorf. Die durchbrach mit dem Sieg in Kirchberg immerhin eine lange Durststrecke und würde nun gern gegen Bitburg nachlegen. Wäre da nicht die Personalnot.
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Durchatmen war bei der SG 06 Betzdorf nach dem Sieg am vergangenen Wochenende in Kirchberg angesagt. Denn mit dem Dreier durchbrach der Rheinlandliga-Aufsteiger nicht nur eine Durststrecke von zuletzt vier Niederlagen und sieben sieglosen Spielen in Folge, sondern hat dadurch den Anschluss ans breite Mittelfeld wiederhergestellt.