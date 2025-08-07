Die Spvgg EGC Wirges ist zurück in der Fußball-Rheinlandliga – und ist gekommen, um zu bleiben. Am ersten Spieltag geht es für die Mannschaft von Sven Baldus zur FV Hunsrückhöhe Morbach. Und es geht mit Respekt, aber ohne Angst dorthin.

Ein 3:2-Sieg gegen den U19-Regionalligisten TuS Koblenz, ein 1:1 gegen Oberliga-Aufsteiger Cosmos Koblenz, zuletzt ein deutliches 5:0 im Pokal gegen Wallmenroth II – die Ergebnisse der EGC Wirges vor dem Auftakt in die Rheinlandligasaison am Samstag (16.30 Uhr) bei der FV Hunsrückhöhe Morbach können sich durchaus sehen lassen, werden aber von Trainer Sven Baldus keinesfalls überbewertet. „Darauf zu schauen, davon halte ich wenig, aber wie die Jungs sich präsentiert haben, wie sie die Spiele angenommen haben, das hat mir definitiv gefallen.“

Allerdings hatte er in den einzelnen Partien auch immer wieder Phasen ausgemacht, in denen seine Mannschaft weniger machte, es fehlte ihm die Konstanz in den Spielen, das Halten des Leistungsniveaus über eine längere Distanz. Genau das fordert er vor der Partie auf dem Morbacher Kunstrasen, wo seine Spielvereinigung auf einen Gegner treffen wird, der über eine Menge Rheinlandligaerfahrung und auch über eine Menge Qualität verfügt. „Die bringen eine hohe Intensität auf den Platz. Da müssen wir leidensfähig sein, müssen alles in die Waagschale werfen, Fehler in der Defensive auf ein Minimum reduzieren und offensiv unsere Chancen konsequent nutzen.“ Was sich einfach liest, ist ein hartes Stück Arbeit. Das weiß Baldus. Aber er traut seiner Mannschaft zu, in Morbach zu bestehen, hat den Gegner intensiv analysiert, weiß, was auf sein Team zukommt.

„Wir wollen uns nicht zu sehr nach dem Gegner orientieren, sondern unser Spiel auf den Platz bekommen. Wir haben eine klare Spielphilosophie, und die wollen wir umsetzen.“

Wirges-Coach Sven Baldus

„Ich denke, ich kann sie schon ganz gut einordnen, aber wir müssen natürlich sehen, wie sie taktisch agieren und uns dann ein wenig darauf einstellen“, so Baldus. Allerdings ist der auch selbstbewusst genug zu sagen: „Wir wollen uns nicht zu sehr nach dem Gegner orientieren, sondern unser Spiel auf den Platz bekommen. Wir haben eine klare Spielphilosophie, und die wollen wir umsetzen.“

Konkret bedeutet das, dass unterschiedliche Spielsituationen erzwungen werden sollen, mal mit hohem Pressing, mal mit einem Pressing aus einem tiefen Block heraus. Variabilität ist da ein entscheidendes Stichwort. Wie gut diese Variabilität gegen eine gestandene Rheinlandliga-Mannschaft auf den Platz gebracht werden kann, das wird sich in Morbach zeigen. Respekt hat man bei der EGC, Angst aber keine.

Neuzugang Sögünmez könnte eine wichtige Rolle im Gefüge einnehmen

Dafür ist Baldus zu sehr von der Qualität seines Kaders überzeugt, weiß um die Stärken seiner Mannschaft. Die Qualität wurde auch angehoben durch Neuzugang Samet Sögünmez, der von den SF Höhr-Grenzhausen gekommen war. Der Mittelfeldspieler hat sich bereits in den Testspielen durch seine kommunikative Art hervorgetan. „Das tut uns gut, das tut den jungen Spielern gut, denn das fehlt mir gelegentlich noch: die Kommunikation auf dem Platz.“

Sögünmez ist damit definitiv ein Kandidat für die Startelf, während Euan Williams-Noss und Berkan Yavuz nicht zur Verfügung stehen. Hinter Luis Althofen (Oberschenkelprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Wie er sein Team taktisch ausrichtet, lässt Baldus noch offen. „Ich schwanke ein wenig zwischen Absicherung und Offensivdrang“, sagt er mit einem Lachen.