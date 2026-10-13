Jakobs-Elf hat beste Offensive SV Laubach: Mehr Tore, mehr Gegentore, mehr Erfolg Sina Ternis 13.10.2026, 12:00 Uhr

i Meist steht er vor und nicht hinter dem Zaun: Laubachs Coach Tobias Jakobs, der derzeit durchaus Grund zur Zufriedenheit hat, auch wenn er nach einer Roten Karte mindestens ein Spiel noch hinterm Zaun wird verbringen müssen. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Neun Tore in der Rheinlandliga, das ist durchaus ein Statement. Dass die Offensivmaschinerie nicht nur beim 9:3-Sieg gegen den VfB Linz derzeit beim SV Laubach so rund läuft, liegt am Personal und damit verbundenen Erkenntnissen begründet.

Nein, über seine Rote Karte will Laubachs Trainer Tobias Jakobs nicht so gerne reden. Er weiß, dass er beim 9:3-Sieg im Rheinlandliga-Duell gegen den VfB Linz seine Vorbildfunktion kurzzeitig vergessen hatte, dass auf seine „unglückliche Wortwahl“ vielleicht nicht ganz zu Unrecht der Schubser und dann eben für beide Akteure der Feldverweis gefolgt war.







Artikel teilen

Artikel teilen