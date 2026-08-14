Kreis-Hunsrück/Mosel-Duell SV Laubach fährt mit Respekt zum TuS Kirchberg Sina Ternis 14.08.2026, 15:00 Uhr

i Anfang Mai gab es das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen Tizian Christ (schwarzes Trikot) und seinem TuS Kirchberg mit Ole Conrad und dem SV Laubach. Das gewannen die Hunsrücker deutlich mit 5:1, am Sonntag werden die Karten neu gemischt. Alfons Benz

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Kirchberg und dem SV Laubach, damals in Laubach, gewann der TuS mit 5:1. Dass es dieses Mal wieder ähnlich deutlich ausgehen könnte, glaubt vor allem Kirchbergs Coach Selim Denguezli nicht.

Vielleicht ist es etwas mehr als ein normales Spiel, aber ein wirkliches Derby ist es nicht, wenn am Sonntag (15.30 Uhr) der TuS Kirchberg den SV Laubach zum Duell der Kreis-Hunsrück/Mosel-Klubs in der Rheinlandliga empfängt. „Hitzig war es in der Vergangenheit schon immer wieder mal“, erinnert sich Kirchbergs Coach Selim Denguezli.







Artikel teilen

Artikel teilen