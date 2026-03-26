Auswärtsspiel bei SG Hochwald Stopft ein Offensivmann die Andernacher Defensivlücke? Sina Ternis 26.03.2026, 16:50 Uhr

i Philipp Schmitz (weißes Trikot, hier im Duell mit Mülheim-Kärlichs Pascal Steinmetz) wird der SG 99 Andernach bei der Auswärtsfahrt zur SG Hochwald fehlen - und zwingt seinen Trainer Kim Kossmann zu Umstellungen in der Dreierkette. René Weiss

Ein wenig ist die SG 99 Andernach nach der Winterpause noch auf der Suche nach der Konstanz. Und dass die fehlt, hängt auch ein wenig davon ab, dass die Bäckerjungen zu viele Chancen liegen lassen. Wird das am Samstag bei der SG Hochwald besser?

Eigentlich war es der Plan von Kim Kossmann, dass seine SG 99 Andernach eine ähnlich starke Rückrunde wie Hinrunde hinlegt, dass dieses Mal der Platz im gesicherten Mittelfeld eben nicht dazu führt, dass der Schlendrian Einkehr hält. Allerdings fehlt es dem Tabellensechsten der Fußball-Rheinlandliga vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.







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