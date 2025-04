Stolpert Spitzenreiter SG 2000 auch in Gemünden?

Auf dem Papier ist es ein ungleiches Duell, das am Samstag (17.30 Uhr) auf dem Sportplatz in Gemünden über die Bühne geht: Da empfängt der Tabellenvorletzte der Fußball-Rheinlandliga, die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, den Ligaprimus SG 2000 Mülheim-Kärlich.

Doch ganz so einfach, wie es sich auf den ersten Blick lesen mag, ist es auf den zweiten Blick nicht. Aus mehreren Gründen. Da wäre beispielsweise der Wechsel des Spielorts von Westerburg nach Gemünden. Die letzten beiden Heimspiele fanden dort im August statt, da gab es ein knappes 1:2 gegen Cosmos Koblenz und einen Sieg gegen Schweich. „Der Platz ist schon sehr speziell“, sagt SG-Trainer Christian Hartmann, der sich auf die Rückkehr freut. Mit speziell meint er den unebenen Untergrund, der ein gepflegtes Kurzpassspiel nicht unbedingt zulässt, er meint aber auch die besondere Atmosphäre, die durch die etwas tiefere Lage des Platzes aufkommt. „Das hat schon ein bisschen was von einem Hexenkessel.“

„Und dass sie nach Gemünden gewechselt sind, zeigt uns ja auch, dass sie uns auf jeden Fall ärgern wollen.“

Mülheims Trainer Nenad Lazarevic erwartet viel Gegenwehr.

Dass das eher den Gastgebern als den Gästen entgegenkommen wird, dessen sind sich beide Trainer bewusst. „Die wechseln ja sicher nicht grundlos vom Stadion in Westerburg auf den Rasen in Gemünden“, sagt auch Mülheims Trainer Nenad Lazarevic und macht gleich deutlich, worauf es da ankommen wird: „Da müssen wir geradlinig und schnörkellos spielen, über die Zweikämpfe ins Spiel finden. Das wird ohnehin in den ausstehenden Partien die Prämisse sein, da geht es nicht mehr ums Schönspielen.“

Und genau das ist ein weiterer Faktor, wieso die Partie für den Tabellenführer keinesfalls ein Selbstläufer werden wird: Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung der SG 2000 auf Rang zwei acht Zähler, aktuell sind es nur noch fünf Punkte auf Cosmos Koblenz, das allerdings ein Spiel weniger bestritten hat, mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Vordereifel (23. April) würde der Vorsprung auf zwei Zähler schmelzen.

Mülheim holte aus vier Spielen nur vier Punkte

Ohne Frage: Es ist derzeit etwas Sand im Getriebe bei der Lazarevic-Elf, die nach zwei Niederlagen gegen Ahrweiler und Cosmos anschließend gegen Schneifel einen knappen Last-Minute-Sieg einfuhr und in der Vorwoche zu Hause gegen Schweich nicht über ein 3:3-Unentschieden hinauskam. Die Selbstverständlichkeit der Hinrunde ist abhandengekommen. „Kopfsache“, sagt Lazarevic dazu. Der hat unter der Woche versucht, positiv auf seine Mannschaft einzuwirken, den Druck ein wenig rauszunehmen.

„Natürlich wäre es schade, wenn wir am Ende nicht oben stehen würden, aber es wäre kein Weltuntergang“, macht er deutlich und erinnert noch mal an die Erwartungshaltung vor der Saison und nach dem Abstieg aus der Oberliga: „Da hätte doch jeder sofort unterschrieben, dass wir sieben Spiele vor Schluss zwei beziehungsweise fünf Punkte vor dem Zweiten stehen.“

Den zwei liegen gelassenen Punkten gegen Schweich trauert er dennoch hinterher, auch, weil Cosmos zwei Tage später in Immendorf nicht über ein Remis hinausgekommen war. „Aber da haben wir es dann einfach nicht gut gemacht, das muss in Gemünden auf jeden Fall besser werden.“

„Klar, punktetechnisch sind wir noch nicht abgestiegen, aber da müsste ja schon ein kleines Wunder passieren.“

Westerburgs Trainer Christian Hartmann schätzt die Situation im Tabellenkeller realistisch ein.

Die Gastgeber indes, und das ist ein weiterer Grund dafür, dass der Ausgang der Partie nicht so klar werden dürfte, wie es scheint, zeigten beim 2:3 gegen Vordereifel ein ordentliches Spiel – und stehen dennoch nach der Niederlage schon mit einem Bein in der Bezirksliga. „Wir können jetzt befreit aufspielen“, sagt Hartmann und schiebt hinterher: „Klar, punktetechnisch sind wir noch nicht abgestiegen, aber da müsste ja schon ein kleines Wunder passieren.“

Dass der Druck durch die neue Situation weniger wird, so hofft es der Westerburger Trainer zumindest, soll sich positiv auf das Spiel seiner Mannschaft auswirken. „Und dass sie nach Gemünden gewechselt sind, zeigt uns ja auch, dass sie uns auf jeden Fall ärgern wollen“, weiß sein Gegenüber, dass die nackten Zahlen am Samstag in den Hintergrund treten werden.