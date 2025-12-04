Kossmann hofft auf Top-Kulisse Stellt Andernach dem ABC vorm Winter noch ein Bein? Sina Ternis 04.12.2025, 15:00 Uhr

i Thomas Idel (Mitte, rotes Trikot) wird dem Ahrweiler BC am Wochenende beim letzten Spiel des Jahres in Andernach fehlen. Er hatte beim 2:1 gegen Wissen Gelb-Rot gesehen. Ein Vorteil für Daniel Herbst (weißes Trikot) und seine SG 99? René Weiss

Die SG 99 Andernach empfängt den Ahrweiler BC zum Saisonfinale vor der Winterpause – und geht selbstbewusst in die Partie. Können die Bäckerjungen die gegen Wissen schon strauchelnden Gäste zum Fallen bringen?

„Ich bin froh, wenn der Samstag rum ist und ich in Urlaub kann.“ Das sagt Mike Wunderlich zwar mit einem Lachen, aber man merkt dem Trainer des Ahrweiler BC an, dass er jetzt doch die Pause in der Fußball-Rheinlandliga herbeisehnt. Vorher geht es für seine Mannschaft aber noch an besagtem Samstag zur SG 99 Andernach, bei der um 14 Uhr die letzte Partie des Jahres für beide Teams angepfiffen wird.







