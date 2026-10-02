Immendorf empfängt Mayen Steil will Leidenschaft, Schenk will Reife sehen Sina Ternis 02.10.2026, 12:00 Uhr

i In der Wintervorbereitung hatten der TuS Immendorf (rechts mit Robin Reichert) und der TuS Mayen um Kevin Cabello schon gegeneinander gestestet. Am Ende stand ein klarer Sieg für Immendorf, den allerdings keine überbewerten will. Jörg Niebergall

Wenn am Sonntag der TuS Immendorf den TuS Mayen in der Rheinlandliga empfängt, dann sind die Rollen klar verteilt. Elf Punkte trennen beide Teams voneinander. Doch genau darin liegt für Heimcoach Marvin Schenk die große Herausforderung.

Von Optimismus will Marc Steil vor dem Auswärtsspiel seines TuS Mayen am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Immendorf überhaupt nicht reden. Aus nachvollziehbaren Gründen, schließlich reist der Tabellenletzte der Fußball-Rheinlandliga zum Siebtplatzierten. Elf Punkte und extrem viele Tore, in beide Richtungen, trennen beide Mannschaften.







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