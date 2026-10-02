Wenn am Sonntag der TuS Immendorf den TuS Mayen in der Rheinlandliga empfängt, dann sind die Rollen klar verteilt. Elf Punkte trennen beide Teams voneinander. Doch genau darin liegt für Heimcoach Marvin Schenk die große Herausforderung.
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Von Optimismus will Marc Steil vor dem Auswärtsspiel seines TuS Mayen am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Immendorf überhaupt nicht reden. Aus nachvollziehbaren Gründen, schließlich reist der Tabellenletzte der Fußball-Rheinlandliga zum Siebtplatzierten. Elf Punkte und extrem viele Tore, in beide Richtungen, trennen beide Mannschaften.