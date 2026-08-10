Die Rheinlandliga im Blick Spitzenspiel vor Spitzenkulisse, überraschender Primus Sina Ternis 10.08.2026, 10:20 Uhr

i Neuzugang Lorenc Canaj (rotes Foto) traf zwar nicht beim Immendorfer 6:0-Sieg gegen die SG Schneifel, zog aber im Mittelfeld die Fäden. Jörg Niebergall

Ein überraschender erster Tabellenführer, zwei Spiele, die, rechnet man die nicht zahlenden Gäste mit ein, die 600-Zuschauer-Marke geknackt haben, ein Aufsteiger, der aufmuckt – Spieltags eins in der Fußball-Rheinlandliga hatte einiges zu bieten.

Der erste Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga ist gespielt – und er brachte sicherlich die eine oder andere, zumindest kleine Überraschung – und das vor durchschnittlich knapp 267 Zuschauern, wobei die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten sind und die Einschätzungen der Unparteiischen, die diese nach der Partie eingeben, das eine oder andere Mal doch von der Realität abweichen.







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