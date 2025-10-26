Remis bei ABC gegen Wittlich Spitzenspiel: 700 Zuschauer sehen (fast) gerechtes 1:1 26.10.2025, 19:18 Uhr

i Ohne Frage: ABC-Mittelfeldspieler Thomas Idel (rotes Trikot, vorne) war einer der Aktivposten im Spitzenspiel gegen Rot-Weiss Wittlich. Am Ende mussten er und sein Team sich aber mit einem gerechten Remis begnügen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am Ende konnten beide Seiten gut mit dem Unentschieden leben, schließlich marschieren der Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich nach dem 1:1 weiter im Gleichschritt an der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga.

Als der eingewechselte Alexander Klein den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz an den Pfosten setzen, der Ball dann noch mal an sein Bein und von da ins Aus sprang, stockte den Zuschauern, die es mit dem Ahrweiler BC hielten, noch einmal der Atem.







Artikel teilen

Artikel teilen