Am Ende konnten beide Seiten gut mit dem Unentschieden leben, schließlich marschieren der Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich nach dem 1:1 weiter im Gleichschritt an der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga.
Als der eingewechselte Alexander Klein den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz an den Pfosten setzen, der Ball dann noch mal an sein Bein und von da ins Aus sprang, stockte den Zuschauern, die es mit dem Ahrweiler BC hielten, noch einmal der Atem.