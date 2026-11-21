Als es losging, hatte sich der Nebel, der beim Warmmachen aufgekommen war, weitgehend verzogen, kam dann aber umso heftiger wieder, sodass die Partie zwischen dem FSV Trier-Tarforst und der SG 06 Betzdorf noch vor der Pause abgebrochen werden musste.
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Nach 37 Minuten war auf dem Kunstrasenplatz in Trier-Tarforst Schluss. Da nämlich signalisierte der Linienrichter seinem Schiedsrichter, dass er bei Abseitsentscheidungen nicht mehr in der Lage sei, die Trikotfarben des FSV Trier-Tarforst, die in Rot spielten, von denen der in Schwarz spielenden SG 06 Betzdorf zu unterscheiden.