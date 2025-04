Nein, Julian Feit, Coach des Ahrweiler BC, hat nie nach oben geschielt, hat nicht darauf spekuliert, noch einmal in den Aufstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga eingreifen zu können. Nach der 3:6-Niederlage am vergangenen Wochenende in Morbach dürften sich auch die leisen Hoffnungen der größten Optimisten zerschlagen haben – jetzt geht es für den ABC darum, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen. Und ordentlich heißt: mit Spaß und Weiterentwicklung. Das wird auch am Samstag (17.30 Uhr) das Ziel sein, wenn Ligaschlusslicht SG Malberg im Apollinarisstadion gastiert. Und die reisen mit dem gleichen Ziel ins Ahrtal.

Malberger Kader bleibt fast komplett zusammen

Auch wenn der Abstieg rechnerisch noch nicht feststeht, hat sich die Mannschaft von Florian Hammel mittlerweile mehr oder minder damit abgefunden, in der kommenden Saison in der Bezirksliga Ost zu spielen, will die noch ausstehenden Partien nutzen, um Dinge auszuprobieren, um die Entwicklung voranzutreiben und eben auch, um mit Spaß und ohne Druck Fußball zu spielen. Das gelang in der Vorwoche beim 1:1 gegen Trier-Tarforst schon gut, da spielte die SG einen gepflegten Ball, erarbeitete sich gute Möglichkeiten, erzielte aber eben nur einen Treffer.

„Die Jungs waren anschließend noch fast alle zusammen aus, das zeigt mir, dass der Teamspirit auf jeden Fall weiterhin stimmt“, sagt Hammel. Dafür spricht auch, dass der Kader fast komplett zusammenbleiben wird. Mit Sven Heidrich (geht nach Betzdorf), David Floris (wechselt nach Mudersbach) und Lee Weber, der studienbedingt passen muss, gibt es lediglich drei Abgänge, dafür stehen bereits fünf Neuzugänge fest: Innenverteidiger Fabian Heinen und Mittelfeldakteur Benjamin Weber kommen von der SG Müschenbach, Stürmer Benjamin Niklaus aus der A-Jugend des JFV Wolfstein, Linksverteidiger Carlos Lang schließt sich aus der Jugend des EGC Wirges an und Offensivakteur Tim Pfeiffer kehrt nach einem Intermezzo in Müschenbach ebenfalls zurück. „Jetzt sind wir noch auf der Suche nach einem zweiten Keeper und ein, zwei weiteren Akteuren“, sagt Hammel, der bereits jetzt mit dem Grundgerüst zufrieden ist.

ABC-Kader ist derzeit dünn besetzt

Doch zunächst einmal geht es für ihn darum, die aktuelle Saison gut zu Ende zu bringen – auch mit einem ordentlichen Auftritt in Ahrweiler, wo es aus seiner Sicht vor allem darum gehen wird, Ausnahmespieler Almir Porca in den Griff zu bekommen. „Er hat im Hinspiel den Unterschied gemacht“, erinnert Hammel an das 0:2, als Porca einen Treffer erzielte.

Neben ihm könnte am Wochenende Tobias Reuter zum Einsatz kommen. Der hatte in der Vorwoche gegen Morbach gefehlt und davor gegen Immendorf nach seiner Einwechslung ein bärenstarkes Spiel gemacht. Allerdings war es weniger die Offensive, sondern – bei sechs Gegentoren verständlich – mehr die Defensive, mit der Feit in Morbach nicht zufrieden war. Und da wird es wenig Möglichkeiten zur Veränderung geben, denn der Kader ist weiterhin dünn besetzt. Von den Langzeitverletzten kommt keiner zurück, immer sollten Roman Voloshchuk und Maximilian Fichtl, die beide kurzfristig hatten passen müssen, wieder dabei sein. Dafür wird Luca Marx, der zuletzt gesundheitlich schon angeschlagen war und deswegen maximal zu Kurzeinsätzen kam, definitiv aussetzen, um sich ganz auszukurieren.

Hammel hat schon die nächste Saison im Hinterkopf

Doch vollkommen unabhängig von der Personalsituation will Feit wieder zu dem Spaßfußball zurückkommen, den sein Team beispielsweise gegen Immendorf zeigte. „Wir dürfen 90 Minuten in unserem Stadion, vor unseren Zuschauern Fußball spielen und so wollen wir auch auftreten“, sagt er. Gerade in den Zweikämpfen erwartet er aber deutlich mehr als im Hinspiel und als gegen Morbach. „Da müssen wir erwachsener sein und insgesamt eine höhere Intensität auf den Platz bringen.“

Das wird ohne Frage nötig sein gegen ein Malberger Team, das nichts mehr zu verlieren hat, sich aber gut aus der Liga verabschieden will – auch schon mit Blick auf die kommende Saison. Da gibt Hammel zwar noch keine Ziele aus, sagt aber: „Wir haben uns nicht verstärkt, um da gegen den Abstieg zu spielen.“