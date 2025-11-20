Heimspiel für Mülheim-Kärlich SG will gegen Hochwald Schritt aus der Talsohle machen 20.11.2025, 06:54 Uhr

i Mülheim-Kärlich um Maxim Pede (rechts) kam zuletzt des öfteren ins Straucheln, in Linz um Adis Siljkovic gab es immerhin ein 1:1, jetzt geht es am Freitag daheim gegen Hochwald. Heinz-Werner Lamberz

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich will raus aus der Krise – gegen die auswärtsschwache SG Hochwald, die in der Fremde erst einen Punkt holte, wartet am Freitag eine Chance auf den Befreiungsschlag.

Die Talsohle ist noch nicht durchschritten, aber sie wird in durchaus guter Stimmung durchschritten. So lässt sich die Lage bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich zusammenfassen. Die Mannschaft von Coach Nenad Lazarevic hat bislang wenig Konstanz in den Ergebnissen und sicherlich auch in den Leistungen und dadurch den Anschluss an die Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga verloren.







