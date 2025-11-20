SG will gegen Hochwald Schritt aus der Talsohle machen

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich will raus aus der Krise – gegen die auswärtsschwache SG Hochwald, die in der Fremde erst einen Punkt holte, wartet am Freitag eine Chance auf den Befreiungsschlag.
Lesezeit 3 Minuten
Die Talsohle ist noch nicht durchschritten, aber sie wird in durchaus guter Stimmung durchschritten. So lässt sich die Lage bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich zusammenfassen. Die Mannschaft von Coach Nenad Lazarevic hat bislang wenig Konstanz in den Ergebnissen und sicherlich auch in den Leistungen und dadurch den Anschluss an die Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga verloren.