Erst erfolgreich Fußball spielen, dann erfolgreich Michelsmarkt feiern. So ist der Plan des Rheinlandligisten SG 99 Andernach für das kommende Wochenende. Allerdings wartet auf dem Platz ein echter Brocken: Am Freitagabend geht’s nach Bitburg.
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Damit am Wochenende ausgiebig der Michelsmarkt gefeiert werden kann, wurde die Partie der SG 99 Andernach beim FC Bitburg auf Freitagabend (20 Uhr) vorverlegt. Während die Gäste mit einem 2:0-Sieg gegen Kirchberg in das Duell gehen, gab es für den Eifelklub eine deutliche 1:5-Klatsche in Morbach.