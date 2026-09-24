Andernach gastiert in Bitburg
SG 99 will Michelsmarkt mit Sieg im Rücken feiern
Alexis Weidenbach (weißes Trikot, Mitte) wird seiner SG 99 Andernach am Freitagabend beim Auswärtsspiel in Bitburg aus privaten
Alexis Weidenbach (weißes Trikot, Mitte) wird seiner SG 99 Andernach am Freitagabend beim Auswärtsspiel in Bitburg aus privaten Gründen fehlen.
Jörg Niebergall

Erst erfolgreich Fußball spielen, dann erfolgreich Michelsmarkt feiern. So ist der Plan des Rheinlandligisten SG 99 Andernach für das kommende Wochenende. Allerdings wartet auf dem Platz ein echter Brocken: Am Freitagabend geht’s nach Bitburg. 

Lesezeit 2 Minuten
Damit am Wochenende ausgiebig der Michelsmarkt gefeiert werden kann, wurde die Partie der SG 99 Andernach beim FC Bitburg auf Freitagabend (20 Uhr) vorverlegt. Während die Gäste mit einem 2:0-Sieg gegen Kirchberg in das Duell gehen, gab es für den Eifelklub eine deutliche 1:5-Klatsche in Morbach.
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