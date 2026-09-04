Andernach beim Tabellenführer SG 99 will Malberg-Frust gegen Trier vergessen machen Sina Ternis 04.09.2026, 16:00 Uhr

i Szenen, an die sich bei der SG 99 Andernach (weiße Trikots) sicherlich keiner gerne erinnert, denn hier schießt Sebastian Rosbach den 3:2-Siegtreffer für seine SG Malberg. René Weiss

Gibt’s am Sonntag Frustbewältigung für die SG 99 Andernach? Da sitzt der Stachel nach der Niederlage gegen Malberg tief. Vielleicht hilft beim Rausziehen ein Sieg bei Primus Eintracht Trier II.

Gut eine Woche ist es her, dass sich die SG 99 Andernach im Heimspiel dem Rheinlandliga-Aufsteiger SG Malberg geschlagen geben musste. „Da waren wir natürlich alle sehr gefrustet und sind es immer noch“, sagt Trainer Kim Kossmann, der in der internen Frusttabelle sicherlich ganz weit oben steht.







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