Gibt’s am Sonntag Frustbewältigung für die SG 99 Andernach? Da sitzt der Stachel nach der Niederlage gegen Malberg tief. Vielleicht hilft beim Rausziehen ein Sieg bei Primus Eintracht Trier II.
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Gut eine Woche ist es her, dass sich die SG 99 Andernach im Heimspiel dem Rheinlandliga-Aufsteiger SG Malberg geschlagen geben musste. „Da waren wir natürlich alle sehr gefrustet und sind es immer noch“, sagt Trainer Kim Kossmann, der in der internen Frusttabelle sicherlich ganz weit oben steht.