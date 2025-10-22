Andernach reist nach Bitburg SG 99: Viel Positives und eine schlechte Nachricht 22.10.2025, 12:39 Uhr

i Gegen die SG Mülheim-Kärlich bestritt Andernachs Daniel Neunheuser (weißes Trikot) eins seiner letzten Spiele. Nun hat er der Mannschaft nach einer erneuten Knieverletzung sein Karriereende verkündet. René Weiss

Es läuft derzeit rund bei der SG 99 Andernach, die seit mittlerweile fünf Spielen in der Fußball-Rheinlandliga ungeschlagen ist und diesen Lauf auch am Freitag in Bitburg fortsetzen will. Allerdings gab es unter der Woche auch traurige Neuigkeiten.

Nachdem die SG 99 Andernach in der Vorwoche im Heimspiel gegen die SG Schneifel einen Last-Minute-Punktgewinn bejubeln durfte, der Treffer zum 2:2-Endstand war in der 92. Minute gefallen, fährt sie mit breiter Brust zum unmittelbaren Tabellennachbarn FC Bitburg.







