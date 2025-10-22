Es läuft derzeit rund bei der SG 99 Andernach, die seit mittlerweile fünf Spielen in der Fußball-Rheinlandliga ungeschlagen ist und diesen Lauf auch am Freitag in Bitburg fortsetzen will. Allerdings gab es unter der Woche auch traurige Neuigkeiten.
Lesezeit 2 Minuten
Nachdem die SG 99 Andernach in der Vorwoche im Heimspiel gegen die SG Schneifel einen Last-Minute-Punktgewinn bejubeln durfte, der Treffer zum 2:2-Endstand war in der 92. Minute gefallen, fährt sie mit breiter Brust zum unmittelbaren Tabellennachbarn FC Bitburg.