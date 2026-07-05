Remis gegen Mülheim-Kärlich
SG 99 mit 2:2 und 170 Euro fürs Schiedsrichtergespann
Zweimal durfte die SG 99 Andernach (weiße Trikots) gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich jubeln, am Ende stand aber nach einem zwisc
Zweimal durfte die SG 99 Andernach (weiße Trikots) gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich jubeln, am Ende stand aber nach einem zwischenzeitlichen 2:0 noch ein 2:2.
Jörg Niebergall

2:2 hieß es am Ende eines durchaus guten Tests zwischen den Ligarivalen SG 99 Andernach und SG 2000 Mülheim-Kärlich, der ohne die beiden Trainer, aber mit einem teuren Schiedsrichtergespann stattfand. 

Lesezeit 2 Minuten
Während es für die SG 99 Andernach der erste Test in der Vorbereitung auf die anstehende Rheinlandligasaison war, bestritt Gast und Ligakonkurrent SG 2000 Mülheim-Kärlich mit dem direkten Duell bereits das dritte Spiel in der Vorbereitung. Auf ein 1:1 gegen den FV Engers und ein 9:2 gegen die eigene Reserve folgte nun ein 2:2 gegen die Bäckerjungen – und das in Abwesenheit des im Urlaub weilenden Coachs Nenad Lazarevic.

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