2:2 hieß es am Ende eines durchaus guten Tests zwischen den Ligarivalen SG 99 Andernach und SG 2000 Mülheim-Kärlich, der ohne die beiden Trainer, aber mit einem teuren Schiedsrichtergespann stattfand.
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Während es für die SG 99 Andernach der erste Test in der Vorbereitung auf die anstehende Rheinlandligasaison war, bestritt Gast und Ligakonkurrent SG 2000 Mülheim-Kärlich mit dem direkten Duell bereits das dritte Spiel in der Vorbereitung. Auf ein 1:1 gegen den FV Engers und ein 9:2 gegen die eigene Reserve folgte nun ein 2:2 gegen die Bäckerjungen – und das in Abwesenheit des im Urlaub weilenden Coachs Nenad Lazarevic.