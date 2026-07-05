Remis gegen Mülheim-Kärlich SG 99 mit 2:2 und 170 Euro fürs Schiedsrichtergespann Sina Ternis 05.07.2026, 15:15 Uhr

i Zweimal durfte die SG 99 Andernach (weiße Trikots) gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich jubeln, am Ende stand aber nach einem zwischenzeitlichen 2:0 noch ein 2:2. Jörg Niebergall

2:2 hieß es am Ende eines durchaus guten Tests zwischen den Ligarivalen SG 99 Andernach und SG 2000 Mülheim-Kärlich, der ohne die beiden Trainer, aber mit einem teuren Schiedsrichtergespann stattfand.

Während es für die SG 99 Andernach der erste Test in der Vorbereitung auf die anstehende Rheinlandligasaison war, bestritt Gast und Ligakonkurrent SG 2000 Mülheim-Kärlich mit dem direkten Duell bereits das dritte Spiel in der Vorbereitung. Auf ein 1:1 gegen den FV Engers und ein 9:2 gegen die eigene Reserve folgte nun ein 2:2 gegen die Bäckerjungen – und das in Abwesenheit des im Urlaub weilenden Coachs Nenad Lazarevic.







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