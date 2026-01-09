SG 99: Max Blohm ist spontaner dritter Neuzugang

Die SG 99 Andernach holt mit Max Blohm einen lang umworbenen Offensivspieler an Bord – Coach Kim Kossmann nutzte unverhofft die Gunst der Stunde und freut sich nun darauf, dass er in der Rückrunde noch flexibler agieren kann.
Eigentlich hatte Kim Kossmann die Transferaktivitäten seiner SG 99 Andernach bereits als abgeschlossen bezeichnet. Dann allerdings tat sich für den Trainer des Fußball-Rheinlandligisten noch eine Chance auf, die der sich keinesfalls entgehen lassen wollte.