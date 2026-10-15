Der Blick bei der SG 99 Andernach muss derzeit eher nach unten als nach oben gehen. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist gering. Dass mit Morbach nun eine Spitzenmannschaft kommt, sieht Coach Kim Kossmann aber als Chance, trotz Hiobsbotschaft.
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Der Ärger über das 2:2 bei der SG Schneifel war bei Kim Kossmann schnell verflogen. Das dürfte zu einem kleinen Anteil auch daran gelegen haben, dass der leidenschaftliche Fan des 1. FC Köln im Anschluss an das Remis zumindest einen Sieg im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach bejubeln konnte, es lag aber auch sicherlich daran, dass er bei der Videoanalyse sah, dass seine SG 99 Andernach viele Dinge auch durchaus gut gemacht hatte.