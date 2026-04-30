Vor Auswärtsspiel in Morbach SG 99 Andernach holt Spieler vom Noch-Konkurrenten Sina Ternis 30.04.2026, 06:00 Uhr

i Philipp Pitkowski (rotes Trikot, hier im Duell mit Mendigs Pascal Zimmer) wird künftig für die SG 99 Andernach auf Torejagd gehen. Jörg Niebergall

Die Kaderplanungen bei der SG 99 Andernach für die kommende Spielzeit sind vor dem Spiel in Morbach am Sonntag abgeschlossen, Kim Kossmann hat 21 Feldspieler und zwei Keeper zur Verfügung, dazu zählt seit dieser Woche auch Philipp Pitkowski.

Noch vier Spiele hat die SG 99 Andernach Zeit, um das beste Vereinsergebnis aller Zeiten zu erzielen, also um die 50-Punkte-Marke in der Rheinlandliga zu knacken. „Wenn wir am Ende deutlich drüber landen, habe ich natürlich auch nichts dagegen“, sagt Trainer Kim Kossmann, der sich in einem ersten Schritt aber freuen würde, „wenn wir im nächsten Spiel die 51 Punkte erreichen“.







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