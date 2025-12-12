Jan Engels verstärkt Andernach SG 99: Alter Bekannter mit „viel Qualität“ ist zurück Sina Ternis 12.12.2025, 11:00 Uhr

i Zuletzt kickte der Andernacher Winterneuzugang Jan Engels bei der Reserve des FC Emmelshausen-Karbach in der Bezirksliga Mitte. Für den Rheinlandligisten soll er zu einer echten Verstärkung werden. René Weiss

Ein ehemaliger Jugendnationalspieler kehrt zur SG 99 Andernach zurück – und soll mit seiner Erfahrung und Qualität die junge Truppe verstärken. Nach Stationen in den USA und bei Oberligist FCEK will der 27-Jährige nun wieder Fuß fassen.

Es ist ein alter Bekannter, der im Winter zum Fußball-Rheinlandligisten SG 99 Andernach zurückkehrt, „einer, der uns auf jeden Fall mit seiner Erfahrung weiterhelfen wird“, sagt sein künftiger Trainer Kim Kossmann, der das so genau einordnen kann, weil sein künftiger Schützling eben auch sein ehemaliger Schützling ist.







