Kurz niedergeschlagen sein, sich schnell schütteln und den Blick nach vorne richten, so lautet die Devise beim Rheinlandliga-Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich nach zwei Niederlagen in Folge und vor dem Auswärtsspiel bei der SG Schneifel.

Nenad Lazarevic, Coach des Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich, ist Fußballer durch und durch. Deswegen gingen auch die beiden Niederlagen in der vergangenen Woche, erst gegen Ahrweiler, dann gegen Cosmos Koblenz, nicht spurlos an ihm vorüber. „Da ist man dann schon ein bisschen gerädert, man merkt dann doch, dass Siege Lebensqualität bedeuten“, sagt er – um sich vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend (20 Uhr bei der SG Schneifel auf dem Rasenplatz in Auw bei Prüm direkt wieder kämpferisch zu geben: „Wir werden uns jetzt einmal kräftig schütteln und dann heißt es: Jetzt erst recht.“

Lazarevic will die positiven Dinge aus den beiden Niederlagen mitnehmen

Noch hat seine Mannschaft im Rennen um die Meisterschaft alles selbst in der Hand, liegt fünf Punkte vor Verfolger Cosmos, das allerdings noch ein Nachholspiel gegen die SG Vordereifel (23. April) zu bestreiten hat. Entscheidend ist aus Lazarevics Sicht, wie sein Team nun mit den beiden Rückschlägen umgeht. Dass die irgendwann kommen würden, das war ihm fast bewusst. „Dass es gleich zwei Niederlagen in Folge waren, ist natürlich schade, aber beides waren eben Spiele gegen Mannschaften, gegen die man auch verlieren kann“, so der Trainer, der keinesfalls unzufrieden war mit den Auftritten. Gegen Cosmos habe in den entscheidenden Momenten eben auch das Quäntchen Glück gefehlt, aber das gleiche sich in der Regel im Laufe einer Saison aus.

„Die Jungs sind auch in der Lage, das einzuordnen, wissen, dass sie demütig bleiben müssen.“ Natürlich sei die Mannschaft am Montag niedergeschlagen gewesen. Doch bereits da motivierte sie Lazarevic, die positiven Dinge mitzunehmen. Beispielsweise die tolle Kulisse in Mülheim-Kärlich. 650 Zuschauer waren gekommen, um sich das Spitzenspiel anzusehen. „Das haben sich die Spieler erarbeitet, genau wie sie sich die Tabellenführung erarbeitet haben.“

„Wenn wir aber eine ähnliche Leistung wie gegen Cosmos auf den Platz bekommen, dann wird mir nicht bange.“

Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic

Und die soll nun gegen Schneifel verteidigt werden. Dass das ebenfalls kein Selbstläufer werden wird – schließlich hat der aktuelle Tabellenneunte zu Hause den SV Wittlich geschlagen – dessen ist sich der Mülheim-Kärlicher Trainer bewusst, und er ist sich sicher, dass sich auch seine Mannschaft dessen bewusst ist. „Wenn wir aber eine ähnliche Leistung wie gegen Cosmos auf den Platz bekommen, dann wird mir nicht bange.“

Dieses Mal wird die SG 2000 aber aller Voraussicht nach auf engem Platz vor allem im Spiel nach vorne mehr gefordert sein, wird das Spiel aktiver gestalten müssen. Dabei nicht mitwirken kann Hendrik Hillen, der privat verhindert ist. Alternativen sind laut Lazarevic da, auch wenn beispielsweise hinter Lauro Männchen, bei dem es gegen Cosmos nur für einen 30-Minuten-Einsatz reichte, noch ein Fragezeichen steht. „Aber mit Paul Platzek und Paul Heuser haben wir da Jungs, die von der Bank in der Vorwoche schon für Schwung gesorgt haben“, so der SG-Trainer.