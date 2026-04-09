Schneifel gastiert in Mülheim SG 2000 hat das zweite Spitzenspiel vor der Brust Sina Ternis 09.04.2026, 10:00 Uhr

i Nachdem die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit Martin Jacobs und Paul Heuser (Rückennummer 11) dreimal nach Gang jubeln durfte, gab es zuletzt beim Ahrweiler BC eine 1:2-Niederlage. Gegen Schneifel soll das wieder anders werden. René Weiss

Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel für die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die am Freitagabend die SG Schneifel zu Gast hat. Nach der Niederlage im denkwürdigen Spiel beim ABC will die Mannschaft von Nenad Lazarevic zurück in die Erfolgsspur.

Auch Nenad Lazarevic beschäftigte die Partie seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich beim Ahrweiler BC noch lange. Natürlich auch, weil seine Mannschaft sich beim 1:2 zu einfache Gegentore hatte einschenken lassen, aber vielmehr noch wegen der schweren Verletzung von ABC-Spieler Redon Thaqi, die beide Mannschaften im Rheinlandliga-Duell dazu veranlasst hatte, sich in den letzten Minuten nur noch den Ball hin- und herzuschieben.







Artikel teilen

Artikel teilen