Schneifel gastiert in Mülheim
SG 2000 hat das zweite Spitzenspiel vor der Brust
Nachdem die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit Martin Jacobs und Paul Heuser (Rückennummer 11) dreimal nach Gang jubeln durfte, gab es
Nachdem die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit Martin Jacobs und Paul Heuser (Rückennummer 11) dreimal nach Gang jubeln durfte, gab es zuletzt beim Ahrweiler BC eine 1:2-Niederlage. Gegen Schneifel soll das wieder anders werden.
René Weiss

Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel für die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die am Freitagabend die SG Schneifel zu Gast hat. Nach der Niederlage im denkwürdigen Spiel beim ABC will die Mannschaft von Nenad Lazarevic zurück in die Erfolgsspur.

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Auch Nenad Lazarevic beschäftigte die Partie seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich beim Ahrweiler BC noch lange. Natürlich auch, weil seine Mannschaft sich beim 1:2 zu einfache Gegentore hatte einschenken lassen, aber vielmehr noch wegen der schweren Verletzung von ABC-Spieler Redon Thaqi, die beide Mannschaften im Rheinlandliga-Duell dazu veranlasst hatte, sich in den letzten Minuten nur noch den Ball hin- und herzuschieben.

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