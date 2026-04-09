Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel für die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die am Freitagabend die SG Schneifel zu Gast hat. Nach der Niederlage im denkwürdigen Spiel beim ABC will die Mannschaft von Nenad Lazarevic zurück in die Erfolgsspur.
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Auch Nenad Lazarevic beschäftigte die Partie seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich beim Ahrweiler BC noch lange. Natürlich auch, weil seine Mannschaft sich beim 1:2 zu einfache Gegentore hatte einschenken lassen, aber vielmehr noch wegen der schweren Verletzung von ABC-Spieler Redon Thaqi, die beide Mannschaften im Rheinlandliga-Duell dazu veranlasst hatte, sich in den letzten Minuten nur noch den Ball hin- und herzuschieben.