Heimspiel schon am Freitag SG 2000: Hält Landen auch gegen Schweich Kiste sauber? Sina Ternis 19.08.2026, 15:45 Uhr

i Jonas Landen im Tor der SG 2000 Mülheim-Kärlich hielt seinen Kasten bislang sauber. Bleibt das auch am Freitagabend im Heimspiel gegen den TuS Mosella Schweich so? Jörg Niebergall

Es ist ein Duell zweier Minimalisten, wenn am Freitag die SG 2000 Mülheim-Kärlich den TuS Mosella Schweich in der Rheinlandliga empfängt. Beide haben erst ein Tor geschossen, die Gäste eins, Mülheim keins kassiert. Wird es trotzdem ein Spektakel?

Obwohl Nenad Lazarevic während seiner aktiven Zeit Offensivakteur war, sagt er: „Ich habe nach zwei Spieltagen lieber vier Punkte und null Gegentore als sechs Punkte und 7:4 Tore.“ Das sagt er sicherlich auch mit Blick auf die abgelaufene Saison in der Fußball-Rheinlandliga, in der es seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich nicht allzu oft gelungen war, ohne Gegentor zu bleiben.







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