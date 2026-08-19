Es ist ein Duell zweier Minimalisten, wenn am Freitag die SG 2000 Mülheim-Kärlich den TuS Mosella Schweich in der Rheinlandliga empfängt. Beide haben erst ein Tor geschossen, die Gäste eins, Mülheim keins kassiert. Wird es trotzdem ein Spektakel?
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Obwohl Nenad Lazarevic während seiner aktiven Zeit Offensivakteur war, sagt er: „Ich habe nach zwei Spieltagen lieber vier Punkte und null Gegentore als sechs Punkte und 7:4 Tore.“ Das sagt er sicherlich auch mit Blick auf die abgelaufene Saison in der Fußball-Rheinlandliga, in der es seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich nicht allzu oft gelungen war, ohne Gegentor zu bleiben.