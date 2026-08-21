Aufsteiger gastiert in Linz Selbstbewusste Betzdorfer wollen Kaiserberg „erobern“ Sina Ternis 21.08.2026, 10:00 Uhr

i Fabio Schopp (weißes Trikot) und sein VfB Linz sind mit einer Niederlage und einem Remis nicht optimal in die Saison gestartet. Nun soll daheim gegen Betzdorf der erste Sieg her. Heinz-Werner Lamberz

Vier Punkte hat Rheinlandliga-Aufsteiger SG 06 Betzdorf nach zwei Spieltagen auf dem Konto und damit drei mehr als der VfB Linz. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell – und die Gäste reisen ganz ohne Druck, aber mit Selbstbewusstsein an.

Auch wenn es 2017 zuletzt ein Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Linz und der SG 06 Betzdorf gab, kennen sich die beiden Trainer aus gemeinsamen, vergangenen Duellen in der Bezirksliga Ost. Damals spielten sowohl Linz, schon mit Coach Thomas Schuster, als auch die SG Westerburg mit Trainer Thomas Schäfer um den Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga.







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