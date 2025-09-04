1:5 verlor der VfB Linz in der Vorwoche gegen die SG Schneifel, ließ da so ziemlich alles vermissen, was nötig ist, um ein Spiel zu gewinnen. Entsprechend soll beim Gastspiel bei der SG Hochwald alles anders werden.

Wenn Klatsche, dann richtig – so lässt sich der bisherige Saisonverlauf des VfB Linz in der Fußball-Rheinlandliga zusammenfassen. In vier Spielen holte die Mannschaft von Coach Thomas Schuster vier Punkte, gewann gegen Kirchberg, spielte unentschieden gegen Immendorf und ging sowohl beim 0:4 gegen Wittlich als auch beim 1:5 gegen Schneifel baden. „Das ist aktuell unser Problem, die Schwankungen sind zu groß, wir schaffen es nicht, auch mal eine solide Leistung auf den Platz zu bringen“, sagt Schuster vor dem Auswärtsspiel am Samstag (16.30 Uhr) bei der SG Hochwald in Hentern.

Die hatte der VfB-Trainer bei deren 2:4-Niederlage in Immendorf beobachtet und stellt der SG keinesfalls ein so schlechtes Zeugnis aus, wie es die Tabellensituation vermuten ließe. Nachdem Hochwald in der Vorsaison eine fulminante Hinrunde hingelegt und dann in der Rückrunde Federn gelassen hatte, verlief der Start für die Mannschaft von Fabian Mohsmann alles andere als optimal: Nur beim 3:3 gegen Laubach holte die SG einen Punkt. „In Immendorf haben sie jedenfalls überhaupt keinen angeknockten Eindruck gemacht, allerdings bekommen sie dann phasenweise zu einfache Gegentore.“

Niederlage war das Ergebnis vieler Faktoren

Hinzu kommt, dass auch sein Team nach dem 1:5 gegen Schneifel nicht auf einer Welle der Euphorie schwimmen dürfte. Dazu war der Auftritt zu schwach – und zwar auf allen Ebenen. Deswegen kann und will der Trainer gar nicht aufzählen, was gegen Hochwald besser werden muss, sondern sagt ganz lapidar: „Alles.“ Das allerdings wisse auch die Mannschaft, die selbstkritisch genug sei, um zu wissen: „Das war einfach nichts.“ Für diesen schwachen Auftritt gibt es aus Sicht Schusters nicht nur einen, sondern viele Gründe – und die waren dann auch in der Nachbesprechung Thema.

Allerdings nimmt der Coach seine Mannschaft auch zu gewissen Teilen in Schutz, gesteht ihr Fehler zu, erwartet nun aber auch einen Lern- und Entwicklungsprozess. Deswegen hält er auch nichts davon, personelle Konsequenzen zu ziehen, „denn da muss sich ohnehin jeder hinterfragen, das kann man nicht an einzelnen Spielern festmachen“, so Schuster.

„Allerdings muss sich natürlich zeigen, wie sich die aktuell schwierige Situation bei beiden Teams auswirken wird.“

VfB-Trainer Thomas Schuster mit Blick auf die Partie gegen Hochwald

Dass es Änderungen geben wird, die dann aber vielmehr Gegner und taktischer Ausrichtung geschuldet sind, schließt er nicht aus. Dabei kann er sich am gleichen Personal wie in der Vorwoche bedienen, es gab – und das war eine der positiven Dinge des Schneifel-Spiels – keine weiteren Verletzten, mit Rückkehrern aus Verletzung ist allerdings auch noch nicht zu rechnen.

Muhamet Arifi verstärkt SG-Mittelfeld

Die Gastgeber indes haben sich unter der Woche noch einmal verstärkt, wollen damit dem anhaltenden Personalmangel entgegenwirken: Der 34-jährige Mittelfeldspieler Muhamet Arifi hat sich der SG angeschlossen. Arifi spielte unter anderem für Stadtallendorf in der Regionalliga und stand zuletzt beim Regionalliga-Aufsteiger FC Bayern Alzenau unter Vertrag. Nun zog es ihn aus beruflichen Gründen nach Saarburg – und zum Ausüben seines Hobbys zur SG Hochwald. Die hatten vor der Saison bereits mit Torwart Sebastian Grub einen Spieler verpflichtet, der unter anderem in der höchsten luxemburgischen Spielklasse gekickt hat, aber auch schon bei Traditionsklubs wie dem FSV Salmrohr zu Oberliga-Zeiten, dem FK Pirmasens oder Borussia Neunkirchen.

Unabhängig von dem, was war und welche Spieler seinem Team gegenüberstehen werden, freut sich Schuster auf das Spiel bei der SG Hochwald, weil er zwei Mannschaften erwartet, die Fußball spielen wollen. Dass der Gegner das auch tut, könnte seinem Team sogar entgegenkommen. „Allerdings muss sich natürlich zeigen, wie sich die aktuell schwierige Situation bei beiden Teams auswirken wird“, sagt der VfB-Trainer, der jedenfalls hofft, dass seine Mannschaft mindestens eine solide, im Idealfall sogar eine gute Leistung auf den Henterner Rasenplatz bringt.