Linz reist nach Morbach Schuster fordert eine deutliche Leistungssteigerung 08.11.2024, 00:00 Uhr

i Immer eng am Gegenspieler waren die Akteure des TuS Immendorf (rote Trikots) beim 1:0-Sieg über den VfB Linz, der sich schwer tat, bei der intensiven Spielweise Lösungen zu finden. Foto: Heinz-Werner Lamberz Heinz-Werner Lamberz

Nach dem zuletzt schwachen Auftritt gegen Immendorf, muss der VfB Linz in der Fußball-Rheinlandliga auswärts in Morbach ran. Und bislang war in der Ferne für die Schusterelf noch nichts zu holen.

Linz. Ausgerechnet zu Hause gegen den direkten Konkurrenten TuS Immendorf zeigte der VfB Linz die bislang schlechteste Leistung der Saison, unterlag am Ende verdient mit 0:1 – und muss den Blick vor dem Auswärtsspiel beim FV Hunsrückhöhe Morbach am Sonntag (15 Uhr) in die unteren Tabelleregionen der Fußball-Rheinlandliga richten.

