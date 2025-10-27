Spieler des Spieltags Schornsteinfeger in Weiß ist (noch) kein Glücksbringer 27.10.2025, 14:31 Uhr

i Quelle: Sandra Klenner / Illustration Svenja Wolf. Sandra Klenner / Illustration Svenja Wolf

Schornsteinfeger sind Glücksbringer. Im Fall von Florian Schlichs überraschendem Startelfeinsatz bei Rheinlandligist Mendig, brachte es der Eintracht noch kein Glück. Aber nach dem bärenstarken Auftritt des Oldies ist das vielleicht nur aufgeschoben.

Ein Porträtfoto im Trikot von unserem Spieler des Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga haben wir dieses Mal nicht – schlicht, weil es nicht existiert. Denn der Schornsteinfegermeister Florian Schlich hatte bis Sonntag noch kein Pflichtspiel für die erste Mannschaft des SV Eintracht Mendig absolviert, war eigentlich vor der Saison vom A-Ligisten SV Ettringen zurück zu seinem Heimatverein geholt worden, um der Mendiger Zweiten im Idealfall von ...







Artikel teilen

Artikel teilen