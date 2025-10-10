SG 2000 unterliegt 1:4 Schneifels Pidde schießt Mülheim fast im Alleingang ab 10.10.2025, 22:37 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Das war eine lange Auswärtsfahrt, die sich überhaupt nicht gelohnt hat für die SG 2000 Mülheim-Kärlich: Die kassierte bei der SG Schneifel eine 1:4-Niederlage, wodurch die Gastgeber in der Rheinlandliga-Tabelle bis auf einen Punkt herangerückt sind.

Ein wenig ist der SG 2000 die Konstanz eines Spitzenteams abhandengekommen: Bei der SG Schneifel unterlag das Team von Coach Nenad Lazarevic mit 1:4 (1:2), wodurch die Gastgeber in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga bis auf einen Punkt heranrückten: Die SG 2000 hat 25 Zähler, kassierte damit – die Partie gegen Eintracht Trier II, die am grünen Tisch gewonnen wurde, einmal ausgeklammert – die zweite Niederlage der elf Spieltage alten Saison, ...







