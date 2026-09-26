0:4-Niedelage für den TuS Schneifel schießt Mayen binnen sieben Minuten ab Sina Ternis 26.09.2026, 21:32 Uhr

i Der TuS Mayen (rote Trikots) verteidigte die Schneifeler Standards mal besser und mal schlechter weg. Am Ende standen beim 0:4 zwei Standardtore und einige gute SG-Möglichkeiten nach Standards. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen wartet daheim weiter auf den ersten Sieg, sogar auf das erste eigene Tor. Das war bei der 0:4-Niederlage gegen Schneifel nicht mal in Sichtweite. Die Außenlinien waren es übrigens auch nicht. Das führte zu einem verspäteten Anpfiff.

War da zur Pause noch ein kleiner Funken Hoffnung, dass sich doch noch etwas zum Guten wenden könnte, löste sich diese beim TuS Mayen binnen sieben Minuten in Luft auf, denn zwischen Minute 48 und Minute 55 erzielte Gast SG Schneifel drei Treffer, machte aus einer 1:0- eine 4:0-Führung und brachte die dann auch souverän, aber glanzlos über die Zeit.







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