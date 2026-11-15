SVL agiert viel zu körperlos „Schießbude“ Laubach kassiert sieben Gegentore in Trier Sina Ternis 15.11.2026, 19:12 Uhr

i Jan Eckerskorn im Laubacher Tor musste siebenmal hinter sich greifen. Am Ende verlor sein SV mit 1:7 bei Eintracht Trier II, das seine Tore ohne große Mühe erzielen konnte. René Weiss

24 Gegentore in den letzten fünf Spielen, das ist ohne Frage zu viel, das weiß auch Laubachs Coach Tobias Jakobs. Dessen Mannschaft unterlag bei der Reserve von Eintracht Trier mit 1:7 und machte dem Gegner das Toreschießen viel zu einfach.

Die Gegentore 42 bis 48 setzte es für den SV Laubach im Auswärtsspiel bei der Reserve von Eintracht Trier. Am Ende stand eine deutliche 1:7 (0:4)-Niederlage für die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs, die damit mal wieder unter Beweis stellte, dass sie defensiv weit entfernt von sattelfest ist.







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