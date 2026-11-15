24 Gegentore in den letzten fünf Spielen, das ist ohne Frage zu viel, das weiß auch Laubachs Coach Tobias Jakobs. Dessen Mannschaft unterlag bei der Reserve von Eintracht Trier mit 1:7 und machte dem Gegner das Toreschießen viel zu einfach.
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Die Gegentore 42 bis 48 setzte es für den SV Laubach im Auswärtsspiel bei der Reserve von Eintracht Trier. Am Ende stand eine deutliche 1:7 (0:4)-Niederlage für die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs, die damit mal wieder unter Beweis stellte, dass sie defensiv weit entfernt von sattelfest ist.