Auftakt in die Rheinlandliga
Schenkt die SG 2000 der SG 99 wieder acht Dinger ein?
Im Hinspiel unterlag die SG 99 Andernach, damals noch mit Tim Esten (weißes Trikot), der die Bäckerjungen im Winter verlassen ha
Im Hinspiel unterlag die SG 99 Andernach, damals noch mit Tim Esten (weißes Trikot), der die Bäckerjungen im Winter verlassen hat, der SG 2000 Mülheim-Kärlich (hier mit Christian Scheu) mit 1:3, zeigte aber daheim einen ordentlichen Auftritt.
René Weiss

Aufakt in die Fußball-Rheinlandliga: Am Freitagabend empfängt die SG 2000 Mülheim-Kärlich die SG 99 Andernach – und ein Blick auf die jüngste Geschichte dieser Begegnungen zeigt: Es könnte durchaus ein Spektakel werden.

Lesezeit 2 Minuten
Auch wenn die Vorfreude nach einer intensiven Vorbereitung sowohl auf Seiten der SG 2000 Mülheim-Kärlich als auch bei der SG 99 Andernach auf den Restart in der Fußball-Rheinlandliga groß ist, sind es nicht unbedingt die besten Erinnerungen, mit denen Gast Andernach am Freitagabend (20 Uhr) nach Mülheim reist.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren