Auftakt in die Rheinlandliga Schenkt die SG 2000 der SG 99 wieder acht Dinger ein? Sina Ternis 18.02.2026, 18:06 Uhr

i Im Hinspiel unterlag die SG 99 Andernach, damals noch mit Tim Esten (weißes Trikot), der die Bäckerjungen im Winter verlassen hat, der SG 2000 Mülheim-Kärlich (hier mit Christian Scheu) mit 1:3, zeigte aber daheim einen ordentlichen Auftritt. René Weiss

Aufakt in die Fußball-Rheinlandliga: Am Freitagabend empfängt die SG 2000 Mülheim-Kärlich die SG 99 Andernach – und ein Blick auf die jüngste Geschichte dieser Begegnungen zeigt: Es könnte durchaus ein Spektakel werden.

Auch wenn die Vorfreude nach einer intensiven Vorbereitung sowohl auf Seiten der SG 2000 Mülheim-Kärlich als auch bei der SG 99 Andernach auf den Restart in der Fußball-Rheinlandliga groß ist, sind es nicht unbedingt die besten Erinnerungen, mit denen Gast Andernach am Freitagabend (20 Uhr) nach Mülheim reist.







