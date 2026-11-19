Betzdorf vor Spiel in Tarforst Saisonaus für Moosakhani, neuer Stürmer im Anflug Sina Ternis 19.11.2026, 07:00 Uhr

i Robin Moosakhani (grün-weißes Trikot, hier im Duell mit Laubachs Lewin Haupt) wird seiner SG 06 Betzdorf in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Spiel gegen Andernach zog er sich ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zu. Jürgen Augst/byJogi

Betzdorfs Coach Thomas Schäfer hatte am Sonntag schon Schlimmes befürchtet und diese Befürchtungen bestätigten sich: Robin Moosakhani zog sich gegen Andernach einen Riss der Achillessehne zu. Saisonaus. Ein neuer Stürmer wird aber kommen.

Der Schock saß unter der Woche noch tief bei Thomas Schäfer und seiner SG 06 Betzdorf. Im Heimspiel gegen die SG 99 Andernach am vergangenen Wochenende hatte sich Stürmer Robin Moosakhani schwer verletzt, wird dem Fußball-Rheinlandligisten mit dem mittlerweile zweiten Achillessehnenriss seiner Karriere für den Rest der Saison fehlen.







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