Betzdorfs Coach Thomas Schäfer hatte am Sonntag schon Schlimmes befürchtet und diese Befürchtungen bestätigten sich: Robin Moosakhani zog sich gegen Andernach einen Riss der Achillessehne zu. Saisonaus. Ein neuer Stürmer wird aber kommen.
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Der Schock saß unter der Woche noch tief bei Thomas Schäfer und seiner SG 06 Betzdorf. Im Heimspiel gegen die SG 99 Andernach am vergangenen Wochenende hatte sich Stürmer Robin Moosakhani schwer verletzt, wird dem Fußball-Rheinlandligisten mit dem mittlerweile zweiten Achillessehnenriss seiner Karriere für den Rest der Saison fehlen.