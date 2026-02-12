Remis bei Untermosel Rübenachs zweiter Durchspielanlauf endet mit einem 1:1 Sina Ternis 12.02.2026, 10:11 Uhr

i Rübenachs Trainer Benedikt Lauer sah beim 1:1 gegen den SV Untermosel seine zweite 90-Minuten-Elf. Und mit der war er durchaus zufrieden. René Weiss

Der FV Rübenach spielte im letzten Härtetest vor dem Rückrundenstart beim Bezirksligisten SV Untermosel 1:1. Auch dieses Mal spielte die erste Elf (fast) komplett durch. Denn eine Ausnahme gab es.

Auch im letzten Härtetest vor dem Start in die Restrückrunde in der Fußball-Rheinlandliga hat Benedikt Lauer seine Startelf über die komplette Distanz gehen lassen. Zumindest fast. Denn beim 1:1 gegen den Bezirksligisten SV Untermosel wechselte der Trainer des FV Rübenach zur Pause Keeper Tobias Oost aus, um Daniel Kittsteiner eine Halbzeit lang Spielpraxis zu geben.







Artikel teilen

Artikel teilen