Der FV Rübenach spielte im letzten Härtetest vor dem Rückrundenstart beim Bezirksligisten SV Untermosel 1:1. Auch dieses Mal spielte die erste Elf (fast) komplett durch. Denn eine Ausnahme gab es.
Lesezeit 1 Minute
Auch im letzten Härtetest vor dem Start in die Restrückrunde in der Fußball-Rheinlandliga hat Benedikt Lauer seine Startelf über die komplette Distanz gehen lassen. Zumindest fast. Denn beim 1:1 gegen den Bezirksligisten SV Untermosel wechselte der Trainer des FV Rübenach zur Pause Keeper Tobias Oost aus, um Daniel Kittsteiner eine Halbzeit lang Spielpraxis zu geben.