Remis bei Untermosel
Rübenachs zweiter Durchspielanlauf endet mit einem 1:1
Rübenachs Trainer Benedikt Lauer sah beim 1:1 gegen den SV Untermosel seine zweite 90-Minuten-Elf. Und mit der war er durchaus z
Rübenachs Trainer Benedikt Lauer sah beim 1:1 gegen den SV Untermosel seine zweite 90-Minuten-Elf. Und mit der war er durchaus zufrieden.
René Weiss

Der FV Rübenach spielte im letzten Härtetest vor dem Rückrundenstart beim Bezirksligisten SV Untermosel 1:1. Auch dieses Mal spielte die erste Elf (fast) komplett durch. Denn eine Ausnahme gab es.

Lesezeit 1 Minute
Auch im letzten Härtetest vor dem Start in die Restrückrunde in der Fußball-Rheinlandliga hat Benedikt Lauer seine Startelf über die komplette Distanz gehen lassen. Zumindest fast. Denn beim 1:1 gegen den Bezirksligisten SV Untermosel wechselte der Trainer des FV Rübenach zur Pause Keeper Tobias Oost aus, um Daniel Kittsteiner eine Halbzeit lang Spielpraxis zu geben.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren