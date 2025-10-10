Für Rübenachs Coach Benedikt Lauer gibt es im ersten Rheinlandligajahr das eine oder andere Bonusspiel. Das am Sonntag gegen Tabellenführer Wittlich ist so eins – und doch bietet die Heimbilanz Anlass zur Hoffnung.
Daheim hui, auswärts pfui, so lassen sich bislang die Auftritte der FV Rübenach in der Fußball-Rheinlandliga zusammenfassen. Zu Hause, also das richtige Zuhause und damit der Kunstrasen im Koblenzer Ortsteil Rübenach, hat der FV die maximale Ausbeute geholt, in der Fremde gab es nur drei Punkte.