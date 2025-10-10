Ligaprimus Wittlich zu Gast Rübenachs viertes Heimspiel ist zugleich ein Bonusspiel 10.10.2025, 07:00 Uhr

i Zu Hause konnte der FV Rübenach (von links mit Pascal Tillmanns, Hamza Aliou, Lorenc Canaj, Philipp Pitkowski und Leon Emmerich) bislang dreimal jubeln, zuletzt beim knappen Sieg gegen den SV Laubach. Wird das auch am Sonntag nach der Partie gegen Ligaprimus Wittlich der Fall sein? Mark Dieler

Für Rübenachs Coach Benedikt Lauer gibt es im ersten Rheinlandligajahr das eine oder andere Bonusspiel. Das am Sonntag gegen Tabellenführer Wittlich ist so eins – und doch bietet die Heimbilanz Anlass zur Hoffnung.

Daheim hui, auswärts pfui, so lassen sich bislang die Auftritte der FV Rübenach in der Fußball-Rheinlandliga zusammenfassen. Zu Hause, also das richtige Zuhause und damit der Kunstrasen im Koblenzer Ortsteil Rübenach, hat der FV die maximale Ausbeute geholt, in der Fremde gab es nur drei Punkte.







