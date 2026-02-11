Torfestival gegen A-Jugend Rübenacher Startelf geht einmal über komplette Distanz Sina Ternis 11.02.2026, 09:01 Uhr

i Mit vielem, was Coach Benedikt Lauer beim Spiel seines FV Rübenach gegen die A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz gesehen hatte, war er schon einverstanden, zwei Gegentore schmeckten ihm in der Entstehung aber nicht. Jörg Niebergall

Im vorletzten Test der Vorbereitung konnte Benedikt Lauer den Plan umsetzen, alle Spieler über 90 Minuten „gehen“ zu lassen. Am Ende bezwang sein FV Rübenach die A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz mit 6:4. Mit dabei: ein Youngster.

Eigentlich hatte Benedikt Lauer schon am vergangenen Wochenende geplant, in zwei Partien jeweils eine Mannschaft über die komplette Spieldistanz gehen zu lassen, also jedem Spieler 90 Minuten Spielzeit zu geben. Daraus wurde nichts, denn beide Testspiele des Fußball-Rheinlandligisten FV Rübenach waren vom Gegner abgesagt worden.







