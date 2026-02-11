Im vorletzten Test der Vorbereitung konnte Benedikt Lauer den Plan umsetzen, alle Spieler über 90 Minuten „gehen“ zu lassen. Am Ende bezwang sein FV Rübenach die A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz mit 6:4. Mit dabei: ein Youngster.
Lesezeit 1 Minute
Eigentlich hatte Benedikt Lauer schon am vergangenen Wochenende geplant, in zwei Partien jeweils eine Mannschaft über die komplette Spieldistanz gehen zu lassen, also jedem Spieler 90 Minuten Spielzeit zu geben. Daraus wurde nichts, denn beide Testspiele des Fußball-Rheinlandligisten FV Rübenach waren vom Gegner abgesagt worden.