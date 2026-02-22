Pitkowskis Doppelpack zum 2:1
Rübenach zieht Mendig richtig rein in den Abstiegskampf
Dieser Schuss von Philipp Pitkowski (in Rot) ging nicht rein, in der zweiten Hälfte traf er aber doppelt und drehte damit die Partie für die Gastgeber, die Mendig mit 2:1 besiegten im Kellerduell.
Jörg Niebergall

Erleichterung hier, Enttäuschung dort: Mit dem 2:1 über den SV Eintracht Mendig hat sich der FV Rübenach im Abstiegskampf der Rheinlandliga etwas an die Nichtabstiegsplätze herangerobbt. Und da speziell an die Mendiger.

Wenn es in der Fußball-Rheinlandliga so etwas wie den Verlierer des Spieltags gibt, dann ist das – zusammen mit Schlusslicht VfB Wissen, der zeitgleich beim SV Laubach verlor – der SV Eintracht Mendig. Die Mannschaft von Coach Damir Mrkalj unterlag im Kellerduell dem FV Rübenach mit 1:2 (0:1), bleibt damit zwar auf dem 13.

