Für den FV Rübenach hat die Abschiedstournee in der Fußball-Rheinlandliga begonnen. Seit der Vorwoche steht der Abstieg fest. Doch das Lauer-Team will mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. Der Anfang soll gegen Hochwald gemacht werden.
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Seit der vergangenen Woche und der 1:4-Niederlage beim VfB Linz steht fest, dass der FV Rübenach nach nur einem Jahr wieder aus der Fußball-Rheinlandliga absteigen wird. Das bedeutet auch: Für die Mannschaft von Benedikt Lauer wird es in den noch ausstehenden vier Partien darum gehen, bereits die kommende Spielzeit, dann in der Bezirksliga Mitte, im Blick zu haben, aber eben auch darum „sich ein positives Gefühl zu arbeiten, um damit in die ...