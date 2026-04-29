Heimspiel gegen Hochwald Rübenach will noch Positiverlebnisse sammeln Sina Ternis 29.04.2026, 06:00 Uhr

i Allzu oft liefen Milan Freisberg (rotes Trikot, hier im Zweikampf mit dem Linzer Armin Siljkovic) dem Gegner in dieser Spielzeit hinterher. Deswegen steht auch folgerichtig der Abstieg in die Bezirksliga fest. Doch bis es endgültig so weit ist, will man beim FV noch positive Erlebnisse einfahren. Heinz-Werner Lamberz

Für den FV Rübenach hat die Abschiedstournee in der Fußball-Rheinlandliga begonnen. Seit der Vorwoche steht der Abstieg fest. Doch das Lauer-Team will mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. Der Anfang soll gegen Hochwald gemacht werden.

Seit der vergangenen Woche und der 1:4-Niederlage beim VfB Linz steht fest, dass der FV Rübenach nach nur einem Jahr wieder aus der Fußball-Rheinlandliga absteigen wird. Das bedeutet auch: Für die Mannschaft von Benedikt Lauer wird es in den noch ausstehenden vier Partien darum gehen, bereits die kommende Spielzeit, dann in der Bezirksliga Mitte, im Blick zu haben, aber eben auch darum „sich ein positives Gefühl zu arbeiten, um damit in die ...







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