Drinor Demiraj vom FV zur SG Rübenach will Niederlagenserie gegen Andernach stoppen 20.11.2025, 10:00 Uhr

i Es ist schon eine Weile her, dass Drinor Demiraj (blaues Trikot, im Kampf um den Ball) das Trikot der SG 99 Andernach trug. Im Winter 2022 wechselte er nach Plaidt, dann führte ihn der Weg über Weißenthurm und Mayen zum FV Rübenach. Von da geht's im Winter wieder zurück zu den Bäckerjungen. Norina Tönges

Siebenmal in Folge verlor der FV Rübenach – doch gegen die SG 99 Andernach soll die Durststrecke enden. Eine Rückkehr und damit auch eine besondere Brudergeschichte sorgen für zusätzliche Brisanz am Freitagabend.

Obwohl es von der Sportanlage der SG 99 Andernach bis zum Platz des FV Rübenach gerade einmal knapp 14 Kilometer sind, gab es vor dem Aufeinandertreffen am Freitagabend (19.30 Uhr) am letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Rheinlandliga bislang wenige Schnittmengen zwischen beiden Vereinen.







